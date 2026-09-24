El incendio de Cogullada afecta a tres naves: "Tenemos controlado el perímetro pero apagar las llamas va para largo"

El incendio declarado este jueves en el polígono de Cogullada, en Zaragoza, afecta ya a tres naves, dos de ellas "en su totalidad", según ha explicado el jefe de Intervención de los Bomberos de Zaragoza, Santiago Díaz.

Los efectivos mantienen controlado el perímetro para evitar que las llamas se propaguen a las empresas colindantes, pero el fuego continúa "muy activo".

Díaz ha explicado que el incendio se ha originado en una nave dedicada al abastecimiento de bazares chinos, donde se acumulan distintos tipos de productos. Las llamas se han extendido a otras dos naves de la misma empresa china.

La concejal de bomberos Ruth Bravo en el polígono de Cogullada. Miguel G. García

"Tenemos controlado el perímetro, no el incendio", ha recalcado Díaz. El fuego sigue activo y todavía no se puede determinar cuánto tiempo serán necesarios los trabajos de extinción.

"Va para largo", ha advertido.

La concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, se ha acercado a la zona y ha señalado que los efectivos están trabajando para perimetrar el incendio y evitar que se propague a las naves e industrias adyacentes. Según ha explicado, en estos momentos "no existe riesgo actual de que se propague" al resto de empresas del polígono.

El jefe de Intervención, David Galve, ha explicado por su parte, que los Bomberos han conseguido frenar la propagación hacia la chatarrería colindante. "Hemos conseguido frenar el fuego sin que llegue a afectarle", ha señalado.

Los efectivos trabajan ahora desde distintos flancos para ir reduciendo las llamas y poder acceder posteriormente al interior de las tres naves afectadas.

Como medida preventiva, los Bomberos han avisado al colegio Lucián Bricet y al hotel del polígono para que mantengan puertas y ventanas cerradas. Bravo también ha pedido a los zaragozanos que vivan cerca de Cogullada o puedan verse afectados por la columna de humo que adopten la misma medida y "cierren puertas y ventanas".

El aviso ha llegado a las 11.50 horas y hasta allí se han desplazado 15 bomberos, dos nodrizas, una autoescala, un tanque, una ambulancia y un coche de mando.

El incendio se ha producido en una empresa china, Hispania New Home Master Import SL. ubicada en la zona. Las llamas se han extendido a dos naves de la misma empresa.

Por otro lado, la empresa de Autocares Murillo que está al lado ha sido desalojada por temor de que las llamas se extiendan, al igual que la empresa Chatarrería Shunde, que no se ha visto afectada como se pensaba en un principio.

En el interior del bazar hay materiales inflamables, entre ellos productos que pueden proyectarse con el calor, como botes de spray.

Además, la accesibilidad está siendo una de las principales dificultades para los bomberos.

"Estamos atacando por todos los flancos que son posibles, pero poco a poco hay que reducir el fuego porque tiene una superficie grande", ha explicado Galve, que ha comparado el establecimiento con "una galería china" de grandes dimensiones, donde "hay un poco de todo".

La previsión es que los trabajos se prolonguen durante varias horas.

"En cuanto baje un poco el fuego tendremos que ir acotándolo poco a poco y extinguiéndolo poco a poco", ha indicado el jefe de Intervención.

Galve ha confirmado además que no ha sido necesario atender a ninguna persona por inhalación de humo y que los ocho trabajadores que se encontraban en la nave están bien.

El personal sanitario está atendiendo únicamente a los bomberos por deshidratación y para reponer líquidos durante la intervención.