Conmoción por la muerte de Rosana Perruca, alcaldesa de Fuentes de Jiloca en un accidente laboral

Rosana Perruca, alcaldesa de Fuentes de Jiloca y consejera de la Comarca Comunidad de Calatayud, ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico. Por el momento se desconocen las circunstancias del siniestro.

Perruca compaginaba su labor en el consistorio con otro trabajo como repartidora de Correos. Parece ser que el accidente ha sido mientras estaba de reparto.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales. "Acaban de comunicarme el fallecimiento de la alcaldesa de Fuentes de Jiloca, Rosana Perruca, en un accidente de tráfico. Todos sus compañeros del @pparagon estamos de luto. Mi pésame a sus familiares y amigos", ha publicado.

También ha mostrado sus condolencias el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que ha lamentado la pérdida de la alcaldesa.

"Lamento profundamente la trágica pérdida de una servidora pública que trabajaba duro por su pueblo y por sus vecinos y vecinas. En estos duros momentos quiero mandar un sentido abrazo a su familia y amigos y a todos sus compañeros del Partido Popular", ha señalado Sánchez Quero.

Las muestras de pesar se han sucedido también entre sus compañeros de partido. Ramón Celma, María Navarro y Natalia Chueca han publicado mensajes de apoyo a los familiares y allegados de Perruca.

"Rosana dedicó sus mejores esfuerzos y cariño a su pueblo y a sus vecinos, dejando una huella que permanecerá en Fuentes de Jiloca y en toda nuestra provincia, de ejemplo de entrega y de servicio", ha escrito Ramón Celma.

María Navarro también ha trasladado su "más sentido pésame" por el fallecimiento de Rosana y ha enviado «todo su cariño y apoyo a su familia, a sus amigos y seres queridos, a sus vecinos y a la familia Popular".

La alcaldesa de Zaragoza por su parte expresa que "no hay palabras para una pérdida tan inesperada y dolorosa".

"Todo mi cariño y un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos. Y también a todos los vecinos de Fuentes de Jiloca, que hoy despiden a Rosana, su alcaldesa", concluye Chueca.