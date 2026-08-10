La Guardia Civil investiga al entorno del matrimonio muerto a cuchilladas: alguien entró a la casa pero no forzó la puerta

La Guardia Civil investiga al entorno de Javier Sánchez y Esther Latorre, el matrimonio encontrado muerto a cuchilladas este domingo en su casa de Tauste (Zaragoza).

Las diligencias son secretas, y en estos momentos, todas las hipótesis siguen abiertas pero, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, "no da la sensación" de que este sea un crimen machista.

Tanto la Delegación del Gobierno como el Gobierno de Aragón mantuvieron este domingo la cautela a la espera de que las pesquisas arrojen luz sobre el trágico suceso, que ha sacudido a esta localidad de cerca de 7.000 habitantes.

Por el momento sigue sin haber ningún detenido.

Según fuentes conocedoras de la investigación, una de las líneas con las que se trabaja es que una tercera persona pudiera haber entrado en la vivienda. Se trataría de alguien conocido, ya que la puerta no estaba forzada y no había ningún signo de robo.

En la localidad se han desatado todo tipo de rumores. "Hemos oído de todo, desde que ha podido ser la pareja de la hija a un inquilino. Es incomprensible", admitían vecinos consultados.

Los agentes tomaron ya este domingo declaración a varios testigos. Además, los cuerpos, que presentaban varias heridas de arma blanca, fueron llevados al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde se les practicará la autopsia.

El resultado permitirá conocer con mayor detalle las circunstancias de la muerte, desde la hora a la que perdieron la vida al número total de heridas o el arma usada para infligirlas.

Ambiente de preocupación

Este domingo, la tensión y la preocupación se apoderaron de Tauste.

El matrimonio, de 67 y 66 años, había nacido y se había criado en esta localidad, donde eran "muy queridos".

Toda su trayectoria vital había girado en torno a este municipio, donde habían desarrollado su vida en pareja junto a sus hijas -una de ellas residente en Irlanda y otra en Zaragoza- y, también, profesional en sus campos de cultivo.

En la actualidad vivían en una casa unifamiliar situada casi a las afueras.

Ahí es donde este sábado por la noche fueron encontrados sin vida por la hermana de Esther y su cuñado tras llevar todo el día sin tener noticias de ellos a pesar de que tenían planes juntos.

"Nadie entiende nada", confirmaba Miguel Ángel Francés, alcalde de Tauste. El edil llegó a última hora de este domingo tras conocer la noticia y reconocía a EL ESPAÑOL que se ha encontrado un municipio "preocupado".

Concentración en Tauste por la muerte de Javier Sánchez y Esther Latorre Informativos Aragón TV

"Hay incertidumbre porque no sabemos nada de lo que ha podido ocurrir. No sabemos ni qué está pasando ni si hay alguien detrás, esa es la realidad", confesaba el regidor.

Desde la Corporación municipal convocaron una concentración en la plaza de España en señal de repulsa donde se reunieron los vecinos para recordar a sus vecinos y condenar lo ocurrido. Además se han decretado tres días de luto oficial.

Javier y Esther eran vecinos "de toda la vida" y siempre se involucraban en las actividades del municipio.

Una vinculación aún mayor, ya que ambos estuvieron en la directiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) durante años.

Javier Sánchez fue la voz del sector agrario de 1999 a 2010 como secretario general y luego fue representante comarcal en las Cinco Villas.

Latorre, por su parte, representó la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas y siempre estuvo muy ligada al Área de la Mujer de UAGA.

"Eran personas que se preocupaban por todo y por todos", recuerda el edil.

"En todos los ajos"

En la esfera más personal, quienes les conocían recuerdan al matrimonio como personas "muy alegres, fiesteras y comprometidas".

"Estaban en todos los ajos, eran muy participativos y estaban muy metidos en el tejido asociativo de Tauste", señalan.

De Javier destacan, además, que lo sindical se mezclaba casi siempre con lo personal.

"Viajaba mucho. Había ido a Bruselas, México, Cancún... Pero siempre para jornadas o debates del campesinado", añaden.