Muere un hombre de 73 años en un accidente con un quad en un pueblo de Zaragoza: su hijo ha resultado herido

Un hombre de 73 años ha fallecido en un accidente con un quad en Miedes. La Guardia Civil ha tenido conocimiento del siniestro a las 3.30 de este lunes ocurrido en el camino de las pozas de la citada localidad.

Según ha informado la Guardia Civil, en el quad siniestrado iban dos personas, padre e hijo. La víctima fue encontrada sin vida mientras que su hijo presentaba heridas a causa del accidente.

Este fue trasladado de inmediato al Hospital Ernest Lluch de Calatayud para su valoración y posterior asistencia médica.

Por el momento se desconocen las causas del accidente. De la investigación se ha hecho cargo la Unidad de Investigación de Siniestros Viales de Tráfico de la Guardia Civil.