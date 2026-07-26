Muere un montañero tras ser golpeado por una piedra y caer por una ladera de gran pendiente en Ordesa (Huesca)

La senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Parque Nacional de Ordesa Huesca

Un hombre de 63 años, procedente de Guipúzcoa, ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente mientras realizaba una ruta por la senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Torla (Huesca).

Se trata del segundo fallecido este fin de semana en el Pirineo aragonés.

La Guardia Civil de Huesca ha recibido el aviso a las 11.15, cuando se ha informado de que tres senderistas habían sido sorprendidos por la caída de varias piedras desde una cota superior.

Una de ellas ha impactado contra uno de los excursionistas, provocando que se precipitara por una ladera de gran pendiente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Greim de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras sobrevolar la zona, los equipos han localizado al senderista, que ya presentaba signos incompatibles con la vida.

El fallecido ha sido evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Boltaña, donde esperaba el servicio funerario para su posterior traslado al Hospital Provincial de Huesca.

Segundo fallecido este fin de semana

Este sábado, la Guardia Civil de Huesca también rescató el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años, procedente de Burgos, en la zona del pico Estatas, en el Pirineo aragonés.

El montañero llevaba varios días desaparecido. Según se señala en el parte de la Benemérita, el hombre habría emprendido su actividad en la zona el pasado martes, 21 de julio.

La excursión desde el pico Estatas hasta el de Cregüeña (Benasque) supuestamente concluía este pasado viernes, 24 de julio, pero el fallecido no regresó a su domicilio.

A las 11.00 fue recibido el aviso de la desaparición en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha activado el Greim de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061.

Tras llegar a la zona del Pico Estatas y localizar al montañero precipitado, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.