Le acorralan unos perros pastores y tiene que ser rescatado por la Guardia Civil en vehículo oficial

Un excursionista en el pico de Portalet, en Huesca. Wikiloc Huesca

Un hombre de 39 años, procedente de Lérida, tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil este sábado tras verse acorralado por varios perros pastores en las inmediaciones del pico Portalet, en Sallent de Gállego (Huesca).

El hombre, al verse rodeado por los animales mientras realizaba su excursión, dio aviso a la Benemérita sobre las 15.00.

Tras notificarse el incidente, la Guardia Civil de Huesca activó el Greim de Panticosa que procedió a su rescate en vehículo oficial. El senderista fue evacuado y trasladado hasta su coche particular.

Dos fallecidos

Este ha sido uno de los rescates que ha tenido que llevar a cabo el cuerpo durante este trágico fin de semana en el que han fallecido dos montañeros.

El primero de ellos fue un hombre de 63 años, procedente de Burgos. La Guardia Civil rescató su cuerpo sin vida en la zona del pico Estatas, en el Pirineo aragonés.

El montañero llevaba varios días desaparecido. Según se señala en el parte de la Benemérita, habría emprendido su actividad en la zona el pasado martes, 21 de julio.

La excursión desde el pico Estatas hasta el de Cregüeña (Benasque) supuestamente concluía este pasado viernes, 24 de julio, pero el fallecido no regresó a su domicilio.

A las 11.00 fue recibido el aviso de la desaparición en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha activado el Greim de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061.

Tras llegar a la zona del Pico Estatas y localizar al montañero precipitado, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Este domingo ha fallecido un segundo montañero. El hombre de 63 años, procedente de Guipúzcoa, ha sufrido un accidente que ha acabado con su vida mientras realizaba una ruta por la senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Torla (Huesca).

La Guardia Civil de Huesca ha recibido el aviso a las 11.15, cuando se ha informado de que tres senderistas habían sido sorprendidos por la caída de varias piedras desde una cota superior.

Una de ellas ha impactado contra uno de los excursionistas, provocando que se precipitara por una ladera de gran pendiente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Greim de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras sobrevolar la zona, los equipos han localizado al senderista, que ya presentaba signos incompatibles con la vida.

El fallecido ha sido evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Boltaña, donde esperaba el servicio funerario para su posterior traslado al Hospital Provincial de Huesca.