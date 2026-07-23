Dos personas hospitalizadas por un incendio en un edificio de Zaragoza: una de ellas en estado grave

Dos personas han sido trasladadas a un centro hospitalario, esta mañana, tras ser rescatadas de un incendio originado en un edificio, en el barrio del Arrabal en Zaragoza.

El origen de las llamas todavía se desconoce.

Una de las personas afectadas se encuentra grave debido a las quemaduras sufridas y a la inhalación de humo. Además, también han sido atendidas otros dos vecinos, aunque no han requerido traslado al hospital.

El fuego se ha producido sobre las 7.00 en el 4.º piso del edificio número 39 de la calle Mosén Domingo Agudo 39. La vivienda ha quedado totalmente afectada.

Los Bomberos de Zaragoza han rescatado a varias personas desde la fachada, a través de las ventanas.

A consecuencia del incendio han sido dañadas por el humo otras tres viviendas, una también en el 4º piso y otras dos del 5º.

La rotura de tuberías por el incendio ha afectado asimismo al piso 3º, bajo la vivienda siniestrada.

Los Bomberos han trabajado durante dos horas con los siguientes medios dos bombas urbanas ligeras, dos ambulancias, una unidad de mando y jefatura y dos autoescalas automáticas de 30 metros.

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