Muere un motorista al salirse de la carretera de madrugada en El Frasno (Zaragoza)

Carretera A-1505, a la entrada de El Frasno (Zaragoza) E. E.

Un motorista ha perdido la vida al sufrir un accidente de tráfico de madrugada cuando circulaba por la carretera A-1505, a la altura del término municipal de El Frasno, en Zaragoza.

Según ha informado la Guardia Civil, el motorista se ha salido de la vía por el margen izquierdo.

Los hechos han ocurrido en torno a la 1.45 horas. Agentes de la Guardia Civil están investigando las causas que han provocado la salida de vía y el accidente.

Con esta víctima, al menos 33 personas han fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras aragonesas en lo que va de año, una más que a las mismas alturas de 2025.

Es, además, la cuarta persona que pierde la vida en este mes de julio, uno de los más dramáticos habitualmente en las carreteras por el volumen de desplazamientos que se producen.

No obstante, el pasado mes de junio ya fue uno de los más trágicos que se recuerdan, con 11 víctimas en 7 accidentes. Dos de ellos fueron especialmente dolorosos, ya que, en apenas unas horas, fallecieron seis personas en dos accidentes en Ilche (Huesca) y Agón (Zaragoza).