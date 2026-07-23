Un hombre se queda atrapado en el río Gállego mientras pescaba: una crecida le dejó aislado y sin salida

Un hombre de 45 años tuvo que ser rescatado este martes por el Greim de Panticosa tras quedarse atrapado en mitad del río Gállego mientras se encontraba pescando.

Según ha informado la Guardia Civil, una crecida del río le dejó aislado en el merendero del Oliván, en Biescas, y sin poder cruzar para tener una salida.

Ante ello, los agentes del Greim recibieron el aviso a las 21.30 horas y se trasladaron en vehículo oficial. El hombre, procedente de Molina de Segura (Murcia), fue evacuado y trasladado hasta su vehículo particular.

Este es uno de los múltiples rescates que ha tenido que realizar la Guardia Civil en los últimos tres días, la mayoría por caídas, pequeñas lesiones, esguinces o agotamiento.

El domingo, un senderista sufrió una torcedura de tobillo, un montañero se cayó y se produjo un esguince y un barranquista se fracturó una vértebra tras saltar a una poza.

Después, el lunes, otro hombre se precipitó por una ladera mientras caminaba cerca del embalse de Lanuza en Sallent de Gállego, sufriendo policontusiones.

El martes 21, un ciclista de montaña se cayó mientras realizaba una actividad en Canal Roya, sufriendo un esguince.

Ya este miércoles, los efectivos del Greim tuvieron que socorrer a varios senderistas, una por una lesión de tobillo, otra por golpe de calor, y dos más por agotamiento.