Pillan a un hombre en Zaragoza con casi un kilo de ketamina y 200 pastillas: iba circulando en patinete por la acera
La Policía Local le interceptó en pleno barrio de El Gancho, en la calle San Blas, a las 17.00 horas, cuando circulaba en patinete por la acera.
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Un hombre de 38 años fue pillado este pasado sábado en Zaragoza mientras iba por la calle con 750 gramos de ketamina, 198 pastillas y 137 gramos de metanfetamina.
La Policía Local le interceptó en pleno barrio de El Gancho, en la calle San Blas, a las 17.00 horas, cuando circulaba en patinete por la acera, por lo que procedieron a darle el alto con el fin de denunciar dicha infracción.
Al dar el alto al vehículo, el conductor mostró una evidente inquietud y un comportamiento visiblemente nervioso que llamó la atención de la patrulla.
Finalmente hallaron entre sus pertenencias diversas sustancias estupefacientes, como 750 gramos de ketamina, 198 pastillas (87 gramos) y 137 gramos de metanfetamina.
Por ello, los agentes procedieron a su detención y le pusieron a disposición judicial tras la instrucción de las correspondientes diligencias.
Detenido un ‘top-manta’ de camisetas falsas
Por otro lado, la Policía Local también detuvo el pasado viernes a un hombre de 41 años que vendía camisetas falsas de equipos de fútbol en la calle.
Cuando el detenido, G. N., vio a los agentes, trató de huir a la carrera, pero fue interceptado en una calle próxima.
Entre sus pertenencias, el hombre portaba 99 camisetas deportivas y 28 pantalones también de ropa deportiva falsificada.