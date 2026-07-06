Pillan a un hombre en Zaragoza con casi un kilo de ketamina y 200 pastillas: iba circulando en patinete por la acera

Un hombre de 38 años fue pillado este pasado sábado en Zaragoza mientras iba por la calle con 750 gramos de ketamina, 198 pastillas y 137 gramos de metanfetamina.

La Policía Local le interceptó en pleno barrio de El Gancho, en la calle San Blas, a las 17.00 horas, cuando circulaba en patinete por la acera, por lo que procedieron a darle el alto con el fin de denunciar dicha infracción.

Al dar el alto al vehículo, el conductor mostró una evidente inquietud y un comportamiento visiblemente nervioso que llamó la atención de la patrulla.

Finalmente hallaron entre sus pertenencias diversas sustancias estupefacientes, como 750 gramos de ketamina, 198 pastillas (87 gramos) y 137 gramos de metanfetamina.

Por ello, los agentes procedieron a su detención y le pusieron a disposición judicial tras la instrucción de las correspondientes diligencias.

Detenido un ‘top-manta’ de camisetas falsas

Por otro lado, la Policía Local también detuvo el pasado viernes a un hombre de 41 años que vendía camisetas falsas de equipos de fútbol en la calle.

Cuando el detenido, G. N., vio a los agentes, trató de huir a la carrera, pero fue interceptado en una calle próxima.

Camisetas de fútbol falsas intervenidas por la Policía Local de Zaragoza Policía Local de Zaragoza

Entre sus pertenencias, el hombre portaba 99 camisetas deportivas y 28 pantalones también de ropa deportiva falsificada.