Un helicóptero del operativo del incendio de Loporzano cae al embalse de Montearagón: la piloto ha salido ilesa

Un helicóptero ligero de la base de Boltaña que participaba en las labores de extinción del incendio forestal de Loporzano ha sufrido este domingo un incidente durante una maniobra de carga de agua en el embalse de Montearagón.

La piloto, que iba sola en el helicóptero, ha podido salir por sus propios medios de la aeronave, ha resultado ilesa y ha sido evacuada a la base de Boltaña.

El helicóptero se ha hundido en el embalse, y el suceso está siendo investigado por la Guardia Civil.

Mientras tanto, el incendio mantiene una evolución favorable.

Según la última información facilitada por el Gobierno de Aragón, en estos momentos no hay ningún frente activo con llama, aunque los responsables del operativo advierten de que las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, con viento del sureste, descenso de la humedad y aumento de las temperaturas, podrían favorecer una reactivación del fuego.

El incendio afecta provisionalmente a unas 200 hectáreas y continúa activo el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2, Nivel 2.

Permanecen evacuados los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco, así como cortada la carretera HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo. Los medios de extinción siguen trabajando por aire y tierra para refrescar y asegurar el perímetro, unos trabajos que se reforzarán con la incorporación de una máquina bulldozer.