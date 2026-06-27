Muere un hombre de 53 años en un accidente en Zaragoza al salirse su coche de la vía en plena autopista AP-68

Un hombre de 53 años, vecino de Tarragona, ha perdido la vida en la noche de este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-68, a la altura de Zaragoza

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido minutos antes de las 3.00 horas, cuando el vehículo en el que circulaba se ha salido de la vía por la margen derecha y ha volcado.

Por el momento se desconocen las causas que han provocado el accidente.

Este accidente se suma a un mes negro en las carreteras aragonesas, que comenzó el día 2 con seis fallecidos en dos siniestros en las localidades de Ilche (Huesca) y Agón (Zaragoza).

Esta misma semana, el pasado martes 23, otras dos personas perdían la vida en otros dos accidentes de tráfico. El primero de ellos tuvo lugar en la autovía A-23, a la salida de Zaragoza, y el segundo, en la A-122 entre Épila y Lumpiaque.

En total, al menos 28 personas han fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras aragonesas en lo que va de año, las mismas que a estas alturas del pasado año. No obstante, diez de ellas se han producido solo en este mes de junio, el más trágico que se recuerda en la Comunidad.