Muere un hombre en un nuevo accidente laboral tras volcarse la grúa con la que trabajaba en Quinto (Zaragoza)

Nuevo accidente laboral mortal en Aragón. Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes 19 de junio en un accidente laboral en Quinto (Zaragoza).

El fatal suceso ha ocurrido tras volcarse la grúa en la que trabajaba.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 20.00 horas y hasta el lugar del accidente se ha trasladado una dotación del parque provincial de Quinto que han ayudado a la policía judicial a recuperar el cuerpo de la víctima.

En el operativo también ha participado Guardia Civil y 061.

Con esta nueva víctima es la tercera en el mes de junio. La primera semana se sucedieron dos accidentes. El 4 de junio un trabajador se precipitó desde 10 metros de altura en Jaca; y el 8 de junio un hombre de 62 años falleció tras caer desde lo alto de su nave en Argavieso.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Zaragoza ha informado que otra persona ha resultado herida tras volcar el tractor que conducía también el término municipal de Quinto. Hasta el lugar se ha trasladado una dotación de bomberos de la DPZ del parque provincial de Caspe que han ayudado a las labores de rescate al 061. Posteriormente el herido ha sido trasladado a un centro sanitario por un helicóptero de 112.