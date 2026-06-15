Una mujer de unos 70 años, herida tras el atropello del tranvía en Valdespartera (Zaragoza)

Una mujer ha resultado atropellada por el tranvía de Zaragoza sobre las 9.30 de este lunes en las inmediaciones de la parada de Los Olvidados, en el barrio de Valdespartera (Zaragoza).

El accidente ha obligado a interrumpir la circulación entre varias paradas de la línea mientras los servicios de emergencia atendían a la víctima.

Según han informado fuentes del Tranvía de Zaragoza y de la Policía Local a este medio, el accidente se ha producido poco antes de llegar a la parada, cuando una mujer de aproximadamente 70 años ha cruzado de forma indebida siendo alcanzada por el tranvía en ese momento.

Asimismo, aseguran que la peatona se encontraba consciente tras el impacto y que estaba siendo atendida por los servicios de emergencia desplazados hasta la zona. Posteriormente, estaba previsto su traslado a un centro hospitalario o su atención médica en el lugar, en función de la valoración realizada por los sanitarios.

Como consecuencia del suceso, el servicio del tranvía permanece interrumpido entre las paradas de Los Olvidados y Romareda, mientras continúan las labores de asistencia y se trabaja para recuperar la normalidad en la circulación.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la mujer ni sobre el tiempo previsto para el restablecimiento completo del servicio.

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