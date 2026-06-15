Un gran incendio en el PTR provoca una colosal nube de humo en Zaragoza: "La nube no es tóxica"

Esta mañana la capital aragonesa se ha levantado con una inmensa columna de humo negro fácilmente visible desde cualquier punto de la ciudad.

El culpable ha sido un nuevo incendio declarado en el Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano de Zaragoza (PTR), el tercero en lo que va de mes. Después del incidente relativo al 5 de abril y al 3 de mayo, este último con aproximadamente 40 horas de intervención.

El incendio, declarado en torno a las 2.00 de la madrugada, mantuvo en vilo a los servicios de emergencia durante cerca de seis horas. En concreto, las labores de extinción se prolongaron durante 5 horas y 45 minutos.

Desde ese momento, los Bomberos de Zaragoza trabajan sin descanso para controlar el incendio. Para ello, han desplegado un amplio operativo compuesto por bombas nodrizas, bombas urbanas, autobrazos articulados y otros medios especializados con hasta 20 bomberos.

El motivo de esta gran columna de humo y el aparatoso incendio se debe a que se trata de "material muy inflamable, mayoritariamente aluminio compactado que viene de coches y de electrodomésticos. La concejal de Bomberos, Turh Bravo, ha querido tranquilizar a la población aclarando que "aunque es muy llamativo el incendio, no revierte ningún tipo de gravedad sobre la salud de cualquier ciudadano".

Ante la peculiaridad del incendio de metales, el jefe de mando de Bomberos de Zaragoza, Enrique Mursaura, ha detallado que tienen "sus dificultades de intervención" y el trabajo incide sobre todo en la sectorización del terreno afectado.

"Lo único que tenemos que hacer es ir esperando e ir sacando poco a poco lo que esté en la zona afectada porque en principio el problema está en el calor que se produce debajo", ha dicho. Así, ante las características del incendio ha incidido que se está "procediendo poco a poco"

El fuego, un viejo conocido en la Cartuja Baja

Además de los tres incendios registrados en el PTR en lo que va de 2026, esta zona de La Cartuja Baja lleva tiempo conviviendo con episodios de este tipo. La situación no es nueva, ya que durante 2025 también se sucedieron varios incendios en el polígono industrial.

De hecho, solo entre los meses de mayo y septiembre del pasado año se llegaron a contabilizar hasta siete incendios, una cifra que refleja la frecuencia con la que este tipo de incidentes se han producido en la zona.

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