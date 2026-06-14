Herido grave el conductor de una moto con sidecar tras caer por un terraplén de 4 metros de altura en Huesca

Momento de la evacuación del herido en el helicóptero del 112 Guardia Civil

Un motorista francés de 76 años resultó herido grave tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico este sábado en La Fueva, en la provincia de Huesca.

El hombre que conducía una moto con sidecar circulaba por la carretera HU-V-6441 cuando se salió de la vía por el margen izquierdo para después caer por un terraplén de unos 4 metros de altura.

Ante el aparatoso accidente los servicios de emergencias necesitaron de la colaboración de los acompañantes del hombre herido para evacuar y sacar del terraplén a la víctima.

Una vez evacuado de la zona fue trasladado de urgencia a través del helicóptero medicalizado del 112 hasta el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza.

Momento de la evacuación del herido tras caer por un terraplén Guardia Civil

El motorista pertenecía a un grupo compuesto de diez personas que viajaban en sidecars.

En el lugar se personó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ainsa, el equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, facultativos sanitarios de La Foradada y de Graus, y helicóptero medicalizado de emergencias del 112.

El equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.