Herido grave un ciclista de 59 años tras sufrir un accidente de tráfico con un coche en Huesca

Un tramo de la HU-V-3243 donde se ha producido el accidente de tráfico Google Maps

El siniestro ha tenido lugar en la mañana de este sábado en una carretera del término municipal de Nueno. Más información:

Un ciclista de 59 años ha resultado herido grave en un accidente de tráfico tras el choque con un coche en Nueno, en la provincia de Huesca.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido a las 11.58 de este sábado en el punto kilométrico 2,580 de la carretera HU-V-3243 en sentido descendente y término municipal de Nueno.

El accidente entre los dos implicados ha consistido en la colisión fronto-lateral de una bicicleta de carretera a un turismo.

A causa del siniestro, el ciclista, vecino de Huesca, ha resultado herido grave. Así, se ha evacuado y trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital San Jorge de Huesca. Por su parte, el conductor del vehículo ha resultado ileso.

Hasta el lugar se ha personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y una ambulancia del servicio de emergencias 061.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente. De la investigación se ha hecho cargo el equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca.