Cae un grupo criminal de empadronamientos masivos a inmigrantes irregulares: pagaban hasta 400 euros

Momento de la detención de uno de los implicados Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal que favorecía la inmigración ilegal. Entre sus acciones se encontraba el empadronamiento masivo de inmigrantes por los que llevaban a solicitar entre 150 a 400 euros.

Según han informado, efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, en el marco de la Operación Rafón, procedieron a la detención de dos personas e investigación de otras tres, como supuestas autoras de un delito de contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal, ocurridos en la comarca del Cinca Medio.

Los hechos se enmarcan en el pasado mes de febrero cuando Comandancia de la Guardia Civil de Huesca tuvo conocimiento a través del Puesto de la Guardia Civil de Estadilla de un aumento desmesurado de empadronamientos de extranjeros inmigrantes, la gran mayoría en situación irregular, en dos viviendas de una localidad de la comarca del Cinca Medio.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes comprobaron que, en uno de los domicilios utilizados para realizar los empadronamientos no reunía las condiciones de habitabilidad, ni salubridad mínima.

Según tuvieron constancia, llegaron a estar hasta 57 personas empadronadas en una vivienda sin tejado, puertas y ventanas tapiadas y ausencia de suministros básicos de agua y luz.

De igual forma, la Guardia Civil llegó a averiguar que las personas extranjeras en situación irregular que acudían a la localidad para empadronarse, no volvían a ser avistadas por los agentes en la localidad una vez conseguido dicho trámite municipal.

Dentro de la investigación, se pudo identificar al posible grupo criminal en el que sus miembros actuaban con diferentes roles.

Unos eran los llamados conductores y/o facilitadores, que se encargaban de transportar a los inmigrantes desde los distintos puntos de la geografía española para ser empadronados en esta localidad de la comarca del Cinca Medio, a cambio de una cuantía económica que podía oscilar entre los 150 y 400 euros.

Dichas cantidades eran abonadas al líder del grupo criminal, quien, a su vez, materializaba estos empadronamientos en el consistorio municipal, iniciando los trámites administrativos. Fueron un total de 105 personas extranjeras en situación irregular perjudicadas, siendo fundamental la colaboración de las instituciones locales en la investigación.

Finalmente, el pasado 2 de junio, agentes procedieron a la detención de dos personas y a la investigación de otras tres, como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

Se trata así de cinco hombres entre los 29 y 73 años, vecinos de la comarca del Cinca Medio y Lérida.

Las diligencias junto con los detenidos, fueron entregadas al Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Monzón, quedando los detenidos en libertad con cargos y los investigados con la obligación de presentarse ante la Autoridad Judicial cuando estime conveniente.

Esta operación, se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente, la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.