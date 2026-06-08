Muere un hombre de 62 años en un nuevo accidente laboral tras caer desde lo alto de su nave en un pueblo de Huesca

Nuevo accidente laboral mortal en Aragón. Un hombre de 62 años ha fallecido en la tarde de este lunes cuando se ha precipitado del tejado de su nave en Argavieso, en la provincia de Huesca.

Según han informado fuentes de UGT, la víctima se encontraba haciendo labores de limpieza en una nave de su propiedad cuando se ha caído desde lo alto.

Por el momento se desconocen las causas concretas del accidente.

Se trata del segundo accidente de estas características que ocurre en la provincia de Huesca en menos de una semana. El jueves un hombre cayó desde diez metros de altura de un tejado de una nave de autobuses Escartín en Jaca, resultando herido grave.

Ante este nuevo accidente, desde UGT quieren poner énfasis y "hacer un llamamiento a los trabajos en altura y a tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de caídas de altura".