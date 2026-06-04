Muere un temporero tras una pelea en la Plaza Aragón de Caspe: el sospechoso sigue en paradero desconocido

La Guardia Civil investiga la muerte de un trabajador temporero de aproximadamente 25 años, ocurrida durante la noche de este miércoles en Caspe (Zaragoza) tras una pelea con otro individuo.

Como han adelantado otros medios, los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.30 horas en la plaza Aragón de la localidad zaragozana.

Según las primeras informaciones, dos personas se vieron implicadas en una fuerte pelea que terminó con la víctima tendida en el suelo, con varios golpes en la cabeza.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida, certificando su fallecimiento. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

El presunto autor se dio a la fuga tras la pelea y, hasta el momento, continúa desaparecido. La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo para tratar de dar con su paradero y continúa recabando testimonios y pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

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