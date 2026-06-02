Dos muertos y tres personas heridas graves tras el choque de una furgoneta y un camión en Huesca

La Guardia Civil y Bomberos en el lugar del accidente en la A-1223 Guardia Civil

Dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas graves tras un accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta este martes en la A-1223, en el término municipal de Ilche (Huesca).

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro vial se ha producido a las 8.45 en el punto kilométrico de la A-1223 (Monzón – Poleñino), consistiendo en la colisión fronto lateral entre los dos vehículos.

Como consecuencia del trágico accidente, han resultado fallecidos dos de los ocupantes de la furgoneta. Además presentan heridas de gravedad el conductor y otros dos ocupantes más. Asimismo, el conductor del camión ha resultado herido leve.

Todos los heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias 061 al Hospital de Barbastro.

Los dos fallecidos serán trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Huesca.

Imagen del accidente con dos fallecidos en Huesca Guardia Civil

A causa del siniestro, la carretera A-1223 permanece totalmente cortada a la circulación, dándose paso alternativo hacia la autovía A-22 y carretera nacional N-240.

En el lugar se ha personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, dotación de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.

Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.