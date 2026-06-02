Jornada trágica con seis muertos en carretera en Aragón: mueren dos personas y un bebé en un accidente en Zaragoza

Martes trágico en las carreteras de Aragón. Dos accidentes de tráfico a lo largo de la jornada se han saldado la vida de seis personas. El último siniestro vial ha tenido como consecuencia el triste fallecimiento de tres personas, entre ellas, un bebé de pocos meses.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente se ha producido por la colisión entre una furgoneta y un trailer en la N-122, en el término municipal de Agón a las 15.00.

Los tres fallecidos son los ocupantes de la furgoneta y se trata de un hombre de 47 años, una joven de 17 años y un bebé. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y será el equipo de investigación de siniestros viales del sector de Zaragoza quienes establezcan las causas del siniestro.

En este momento, Bomberos de la DPZ, Protección Civil y Guardia Civil continúan en la zona para la retirada de los vehículos.

Otros tres fallecidos

Se trata de una jornada trágica ya que a primera hora de este martes se tenía conocimiento de un accidente de tráfico que se ha saldado con la vida de tres hombres tras el choque, asimismo, entre una furgoneta y un camión en en la A-1223, en el término municipal de Ilche (Huesca).

En un inicio se tenía la información de dos fallecidos, pero las complicaciones de las heridas que presentaba el conductor, lamentablemente, han elevado a tres personas las que han perdido la vida.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro vial se ha producido a las 8.45 en el punto kilométrico de la A-1223 (Monzón – Poleñino), consistiendo en la colisión fronto lateral entre los dos vehículos.

Como consecuencia del trágico accidente, han resultado fallecidos tres de los ocupantes de la furgoneta, de 56, 65 y 75 años. Además, presenta heridas de gravedad otro ocupante de 65 años. Todos los presentes en la furgoneta proceden de la Comarca del Bajo Cinca. Asimismo, el conductor del camión, de 47 años y procedente de Zaragoza, ha resultado herido leve.

Todos los heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias 061 al Hospital de Barbastro.

Los fallecidos serán trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Huesca.

A causa del siniestro, la carretera A-1223 permanece totalmente cortada a la circulación, dándose paso alternativo hacia la autovía A-22 y carretera nacional N-240.

En el lugar se han personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, dotación de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.

Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.