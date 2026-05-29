Un autobús atropella a una niña de unos 10 años en una céntrica calle de Zaragoza

Se ha producido un accidente en Conde Aranda, a la altura del número 77-79, en la mañana de este viernes 29 de mayo.

Alrededor de las 9.00 un autobús de la línea 32, ha atropellado a una niña que se dirigía al colegio y cruzaba un paso de cebra en rojo, según han informado a este periódico testigos presenciales.

La menor, de unos 10 años y acompañada por su madre, ha quedado tendida en el suelo.

Según relata una mujer que iba en el propio autobús, la niña tenía una parte de la pierna seccionada. Al lugar de los hechos han acudido los bomberos, una ambulancia y la policía nacional. La Policía la ha sacado de debajo del autobús y le han hecho un torniquete en la pierna, y según apuntan desde el ayuntamiento no la ha perdido.

La han atendido en el momento los sanitarios de bomberos y del 061.

Sobre las 9.30 la niña ha sido trasladada en ambulancia, al hospital infantil. La zona se ha llenado rápidamente de gente y curiosos. El tráfico en la céntrica calle de Zaragoza ha sido cortado, pero reabierto sobre las 9.45.