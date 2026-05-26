Unos padres denuncian el intento de secuestro de su hija y una amiga cuando paseaban el perro en Zaragoza

La Policía Nacional se encuentra en plena investigación de un presunto intento de secuestro a dos niñas este domingo en Zaragoza.

Según ha podido saber este diario, las dos pequeñas se encontraban paseando el perro en el entorno del barrio de Miralbueno sobre las 17.45 cuando notaron que algo no iba bien.

Por lo que se conoce de momento del caso es que un hombre de alrededor de 50 años iba circulando por las calles del barrio zaragozano con una furgoneta blanca con parasoles de color metal.

Las niñas cuentan que en un momento dado del paseo, el hombre se bajó del vehículo. Un movimiento que provocó que las pequeñas cambiaran su trayecto de paseo inicial al verlo como algo sospechoso.

Según señalan, el individuo fue en ese momento cuando volvió a su furgoneta "para perseguirlas".

Las dos menores de edad asustadas por el hombre comenzaron a gritar "socorro" y echaron a correr. Ambas vieron una pareja de adultos a los que acudieron para pedir ayuda.

Por estos hechos, los padres han presentado una denuncia sobre lo ocurrido ante la Policía Nacional.

Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón señalan que la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer se encuentra investigando lo ocurrido y, como siempre en estos casos, han puesto todas las medidas necesarias para su investigación.

Asimismo, quieren mandar un mensaje de calma y prudencia ya que la investigación está abierta. Si bien toda precaución es poca cuando se trata de los menores de edad que deben estar atentos a su entorno y no hablar con desconocidos.

Se trata de hechos que recuerdan a los ocurridos hace unos años cuando se presentaron tanto en 2023 y 2022 denuncias a la Policía Nacional por intentos de secuestro a menores en diferentes barrios de Zaragoza.

En esas ocasiones, las denuncias señalaban que el intento se producía cuando un hombre se acercaba a los menores para atraerlos con la excusa de ver unos cachorros.