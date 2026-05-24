Rescatan a un hombre de 53 años tras resbalarse en una excursión en Zaragoza: sufrió una fractura de tobillo

La Guardia Civil y Bomberos de la DPZ rescatan a un hombre de 53 años Guardia Civil

Un hombre de 53 años ha tenido que ser rescatado tras resultar herido mientras hacía una excursión en Rueda de Jalón, en Zaragoza.

El accidente se ha producido a las 11.15 de este domingo en un paraje de difícil acceso. Al parecer, la víctima se había resbalado cuando descendía lo que apuntaba a una posible fractura de tobillo.

Ante estos hechos, el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de Tarazona se ha dirigido de inmediato al lugar y a la entrada de la localidad se encontraban Bomberos de Diputación, por lo que ambos equipos se han dirigido conjuntamente a la zona donde se hallaba el herido.

Tras localizarlo en las proximidades del Castillo, han procedido a la inmovilización del tobillo, por posible rotura, y lo han trasladado en camilla. Así, ha sido portado a pie por efectivos de Greim y bomberos.

Tras recorrer unos 500 metros por un sendero en zona escarpada han llegado a la localidad de Rueda de Jalón donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado a la víctima al Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

Este rescate se une al ocurrido este sábado en Mora de Rubielos. Un escalador fue rescatado por dos agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Mora de Rubielos tras ser golpeado por una roca de grandes dimensiones. Uno de ellos se encontraba en ese momento fuera de servicio.

El accidente ocurrió cuando se encontraba ascendiendo la vía en el sector Don Quijote de Olba-Teruel.

Según informó la Guardia Civil, una roca de grandes dimensiones se desprendió de las manos del escalador provocando un impacto directamente contra su muslo izquierdo y una herida penetrante de aproximadamente 4 centímetros de profundidad.

Además, durante la caída, el escalador se golpeó fuertemente la cadera contra una repisa, presentando dolor intenso en la zona.

Tras realizar una primera valoración y asistencia sanitaria, los especialistas en montaña de la Guardia Civil, evacuaron en camilla al accidentado hasta el cruce de Casucho, donde esperaba el soporte vital básico, junto a la patrulla de Sarrión para continuar con la atención y traslado.