Un joven herido tras ser atropellado por el tranvía de Zaragoza a la altura de Parque Goya

El incidente se ha producido a las 18.56 de este viernes y el servicio se encuentra interrumpido entre la parada de Campus Río Ebro y Avenida de la Academia.

Un nuevo accidente con el tranvía de Zaragoza ha ocurrido este viernes. Según las primeras informaciones trasladadas por Tranvías de Zaragoza, se trata del atropello de un joven peatón por parte del tranvía a la altura de la parada de Parque Goya.

Por el momento, se desconoce la magnitud de los hechos aunque todo apunta a que no dista gravedad.

El incidente se ha producido a las 18.56 cuando el tranvía iba en sentido de la Avenida de la Academia. A causa del mismo se ha tenido que interrumpir el servicio de tranvía desde el Campus Río Ebro y la Avenida de la Academia.

Hasta el lugar se han desplazado varios dispositivos de la Policía Local de Zaragoza y Bomberos para atender al herido. No se ha requerido del rescate ni de una intervención de gran envergadura, sino asistencia médica para la persona herida.

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