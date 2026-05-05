El cuerpo hallado en el río Ebro es el de Pablo Cebolla, el joven desaparecido en Zaragoza

El cuerpo sin vida hallado en el río Ebro ha resultado ser el de Pablo Cebolla. El joven de 20 años llevaba desaparecido desde el pasado 13 de febrero y lo último que se supo es que fue captado por unas cámaras en la orilla del Ebro a la altura del Club Náutico.

Ha sido su propia familia la que lo confirmado a través de un comunicado. "Tras exactamente 72 días de búsqueda, por fin Pablo está con nosotros", dice en el escrito.

Fue el domingo 26 de abril por la tarde fue cuando se dio la voz de alarma por parte de un viandante por la presencia de un cadáver en el río Ebro a su paso por La Cartuja Baja, en Zaragoza.

Hasta el lugar se trasladaron agentes del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional, y de la Guardia Civil. El Instituto Armado lleva la investigación del caso al encontrarse dentro de su demarcación.

El cuerpo fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para realizar la autopsia. No obstante, finalmente fue necesario mandar muestras de ADN a Madrid, donde se ha confirmado el fatal desenlace y se ha determinado se trata de Pablo Cebolla

Un hallazgo que coincidió con la intensificación de la búsqueda de este joven por parte de diferentes unidades de la Policía Nacional.

Hace escasas fechas, los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) procedentes de Guadalajara se trasladaron hasta Zaragoza para, con lanchas y buzos, continuar la búsqueda de Pablo una vez que el caudal había descendido.

Han sido muchas las incursiones de agentes de la Policía Nacional para dar con el paradero de este joven de 20 años. Familiares y amigos en este tiempo también han realizado varias batidas para dar con él.

Así, se cierran dos de las búsquedas que más han preocupado a los cuerpos policiales. El pasado 14 de febrero se halló el cuerpo de Ares Tiziano, el joven con TEA que llevaba desaparecido más de cinco meses, fue encontrado en el río Gállego a su paso por Movera.

Primeras reacciones

Las reacciones a la triste confirmación no se han hecho esperar. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recurrido a su perfil en X (antes Twitter) para expresar su pésame.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Pablo Cebolla. Todo mi cariño y pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan duros. Mi agradecimiento a todos los servicios implicados en su búsqueda por su esfuerzo y compromiso", ha dicho.