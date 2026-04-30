La Guardia Civil investiga a una persona por exceso de velocidad: circulaba a 181 km/h y bajo sustancias psicotrópicas

La Guardia Civil de Teruel investiga a un conductor que duplicaba la velocidad permitida en la N-211, en Monreal del Campo. No solo iba a 181 kilómetros por hora en una carretera que tiene el límite a 90, sino que también fue pillado conduciendo bajo la influencia de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas.

Los hechos se produjeron el pasado 17 de abril cuando agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel pillaron a un conductor en un control de velocidad a 181 km/h, muy lejos de la velocidad permitida en la carretera nacional.

Al darle el alto, los agentes pudieron observar "una clara sintomatología externa" de que se encontraba bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas, por lo que procedieron a investigarle también por este hecho. El conductor fue también sometido a la prueba de alcoholemia dando negativo en esta.

Por todo ello, el conductor ha sido investigado por la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial, contemplados en el art. 379 apartados 1 y 2 del Código Penal, enfrentándose a penas por cada uno de los delitos.

Estas pueden conllevar desde prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores desde uno hasta cuatro años.

Las correspondientes diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1.

La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad es un factor determinante en el 30% de los accidentes mortales en nuestro país, siendo una de las principales causas de siniestralidad según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico al estar presente en 1 de cada 5 accidentes con víctimas.

"Circular a velocidades inadecuadas reduce el tiempo de reacción, provoca el 'efecto túnel' (reducción del campo visual) y amplía holgadamente la distancia de frenado, aumentando drásticamente la probabilidad de lesiones graves o muertes, especialmente en atropellos. Lo cual, sumado a conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas constituye un cóctel de resultado potencialmente mortal", advierten.