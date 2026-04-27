Encuentran un cuerpo sin vida en el río Ebro, en la zona de la Cartuja Baja (Zaragoza)

El río Ebro, a su paso por Zaragoza capital. E. E.

Un cadáver ha aparecido en el río Ebro, en la zona de La Cartuja Baja, en la tarde de este domingo, según ha informado la Guardia Civil de Zaragoza.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para la práctica de la autopsia.

Por el momento, se desconoce la identidad.

A principios de mes también se encontró un cuerpo sin vida en las proximidades del Ebro, que resultó ser el de Ares Tiziano, joven de 20 años desaparecido desde hacía 5 meses en Zaragoza.

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