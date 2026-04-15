Detenido en Huesca por comprar medicamentos con recetas falsas para venderlos en el mercado negro

La Policía Nacional de Huesca ha detenido una persona por intentar adquirir medicamentos mediante recetas falsas. Este además procedía a la venta de estos medicamentos en el mercado negro como sustancia estupefaciente.

Según ha indicado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril cuando a las 13.30, el responsable de una farmacia comunicó a la Policía Nacional que un hombre acababa de entrar en su establecimiento intentando adquirir medicamentos con recetas falsas.

Ante esta información, los agentes establecieron un dispositivo policial para localizar al individuo. Finalmente lo pillaron en el momento que estaba accediendo a otra farmacia.

Los agentes procedieron al registro de sus pertenencias localizando 48 recetas falsificadas, dos envases del medicamento prescrito y 185 euros.

El autor se había desplazado desde Barcelona para realizar en la provincia la compra de este medicamento entre diferentes farmacias y tratar así de no ser detectado.

Este medicamento se trata de un colirio que contiene como principio activo un derivado opiáceo con efectos sedantes similares a la morfina, por lo que es imprescindible para su dispensación la presentación de receta médica para evitar su uso ilegal como droga estupefaciente.