El cadáver hallado en el río Gállego en Zaragoza es el de Ares Tiziano, desaparecido desde hace 5 meses

El cadaver hallado en el río Gállego en Zaragoza es el joven Ares Tiziano, desaparecido desde hace cinco meses

El cuerpo sin vida hallado en el río Gállego a su paso por Movera se trata de Ares Miguel Tiziano, el joven de 20 años desaparecido desde hace 5 meses en Zaragoza.

Según confirmó la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el cuerpo fue hallado este martes a las 18.00 cuando un ciudadano llamó ante el hallazgo de un cuerpo en el río Gállego a su paso por Movera. Por el momento, la Policía Científica ha indicado que tardará unos días hasta que estén listos los resultados de la prueba de ADN.

Ante la llamada, la Policía Nacional activó un protocolo exhaustivo que se trasladó hasta las inmediaciones donde se encontró el cuerpo. Hasta el lugar se desplazó tanto el Grupo de Homicidios y Desaparecidos como la Comisión Judicial.

Además de una Brigada de la Policía Científica para certificar la identidad del cadáver, que se halló en estado avanzado de descomposición. El levantamiento del cadáver se produjo por la Hermandad de la Sangre de Cristo para su traslado hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

Este joven de 20 años y diagnosticado con trastorno de espectro autista (TEA) estaba desaparecido desde el 20 de noviembre. La denuncia fue interpuesta por la madre del joven al no tener noticias de él. Lo último que se supo sobre su paradero es que iba de camino al IES Pablo Serrano, donde estudiaba.

La búsqueda de Ares ha estado activa desde el momento de la denuncia con batidas en el río Ebro a la vez que también se intentaba encontrar señales del joven desaparecido Pablo Cebolla, que aún sigue en paradero desconocido.