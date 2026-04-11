Surrealista accidente de tráfico en Zaragoza: un hombre acaba herido grave tras ir subido en el capó del coche de su pareja

Punto donde se ha producido el accidente de tráfico en Zaragoza Google Maps

Un hombre ha resultado herido grave al ser atropellado por su pareja en un surrealista accidente de tráfico a primera hora de la mañana de este sábado.

La víctima iba subido al capó del vehículo de su pareja agarrado a la luna del coche cuando esta ha sufrido un choque con una furgoneta en el cruce de las calles de Aguarón con Molino de las Armas, en el barrio de Jesús de Zaragoza.

Los hechos se han producido un poco antes de que dieran las 9.00 de este sábado cuando una discusión de la pareja ha dado inicio a esta situación. El hombre se ha situado frente al coche cuando la mujer ha arrancado.

Así, con el hombre subido al capó ha continuado la marcha hasta que se ha producido el choque con una furgoneta en el citado cruce.

A consecuencia del siniestro, el hombre ha resultado herido grave en la pierna. Los servicios de emergencia han tenido que intervenir para realizar un torniquete ante la pérdida masiva de sangre.

La mujer ha sido detenida por la Policía Nacional; además, ha dado positivo en alcohol en sangre. De la investigación de lo ocurrido se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Policía Nacional.

En el lugar también se han personado Policía Local, servicios de emergencias y Bomberos de Zaragoza.