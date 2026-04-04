Detenido un joven de 28 años por intentar robar en una frutería de Las Delicias esta madrugada

Un joven de 28 años (F.B) ha sido detenido en la madrugada de este sábado como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en el barrio de Las Delicias, según ha informado la Policía Local.

Los hechos han tenido lugar sobre las 5.30 horas, cuando el servicio 092 ha sido alertado de la presencia de un individuo que estaba intentando romper el cristal del escaparate de una frutería ubicada en la calle Daroca.

Parece ser que el joven estaba asestando los golpes con una alcantarilla. No consiguió su cometido, pero el escaparate quedó visiblemente dañado. Cuando llegó la patrulla policial, F.B había huido del lugar.

Varias patrullas se han desplazado rápidamente al lugar, actuando de forma coordinada en labores de prevención del ilícito penal.

Gracias a la rápida intervención policial y a la colaboración ciudadana, el sospechoso ha sido localizado y detenido en las inmediaciones.

La Policía Local ha destacado la importancia de la colaboración vecinal, que ha resultado clave para evitar la consumación del robo.