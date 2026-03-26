Detenidos dos jóvenes por un presunto delito de odio y amenazas a una pareja por su orientación sexual

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer, ambos de 21 años, como presuntos autores de un delito de odio y amenazas graves.

Según la investigación, habrían agredido y hostigado de manera continuada a dos mujeres debido a su orientación sexual.

Las actuaciones policiales se iniciaron tras la denuncia interpuesta por las víctimas. Estas manifestaron que sufrían un acoso persistente basado en insultos, vejaciones y amenazas dirigidas a menoscabar su dignidad por su condición sexual.

Con el paso de los días, la situación se agravó. Las amenazas y la presión aumentaron, llegando incluso a difundirse mensajes en redes sociales para localizar el vehículo de las víctimas, lo que generó un clima de intimidación constante.

Los hechos alcanzaron su punto más grave el pasado 23 de marzo. Los agentes fueron comisionados a las inmediaciones de un centro escolar, donde varias personas golpeaban violentamente un vehículo con las víctimas en su interior, mientras proferían amenazas de muerte.

Durante la intervención, uno de los detenidos esgrimió un arma blanca, con la que llegó a causar una lesión a una de las víctimas. Al mismo tiempo, el resto de implicados participaba activamente en la agresión, golpeando el vehículo e intentando acceder a su interior.

El arma blanca Policía Nacional

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia. Posteriormente, quedaron en libertad con cargos.

Desde la Policía Nacional, se aconseja que en este tipo de casos, en los que median presuntos delitos de odio, denunciar lo antes posible en dependencias policiales y llamar al 091 ante cualquier situación de riesgo o emergencia.

Asimismo, recomienda no responder a provocaciones para evitar una escalada de la violencia, conservar pruebas como mensajes, audios o vídeos, y recabar datos de posibles testigos.