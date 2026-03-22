Muere un hombre de 78 años en Alcañiz (Teruel) tras un accidente con su vehículo agrícola en un polígono

Un hombre ha sido encontrado muerto en su tractor este domingo, 22 de marzo.

Según ha informado la Guardia Civil de Teruel, a las 12:45 horas una persona de 78 años, de nacionalidad española y vecino de Alcañiz, ha sido hallada sin vida en el polígono de las Horcas, tras sufrir un accidente con su vehículo agrícola.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde solo han podido confirmar el fallecimiento.

A las 15.00 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver, que posteriormente ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza por la funeraria Mémora para la realización de la autopsia correspondiente.

Por el momento se desconocen exactamente las causas del fallecimiento y la Guardia Civil lo está investigando.

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