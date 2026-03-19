"Causaron un daño crítico": la Guardia Civil detiene a tres rumanos por robar más de 33.000 euros de cable de cobre

La Guardia Civil ha detenido a un grupo criminal compuesto por tres personas por un delito de robo con fuerza de cable

de cobre en la línea de tren convencional entre Madrid y Barcelona.

Según los agentes, durante la madrugada del 20 de febrero se produjo un robo de cableado de cobre de la línea férrea convencional Madrid-Barcelona, actualmente en obras, donde se sustrajeron 400 metros de cable sustentador entre los términos municipales de Castejón de las Armas y Bubierca. Su valor superaba los 33.500 euros.

Fruto de la investigación realizada por las unidades de investigación de la Guardia Civil se logró localizar un turismo, en el término municipal de Ateca, en cuyo maletero había 14 rollos de cableado de cobre, así como diversas herramientas que habrían utilizado para sustraerlo, procediendo a la detención del primer miembro del grupo criminal.

Tras el análisis de la información obtenida en la investigación los agentes lograron localizar y detener, el día 17 de marzo, a los otros dos sospechosos implicados en el robo del material. Los tres detenidos son varones de 37, 28 y 21 años, nacionalidad rumana, vecinos de Ricla, a los que les constan antecedentes policiales.

Se les imputaron supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza en las cosas.

Este grupo criminal ocasionó una degradación crítica en la red ferroviaria de interés general, además de los daños ocasionados con la sustracción del material.

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