Detienen a un padre y a su hijo de 25 años en una operación antiyihadista en un pueblo de 4.600 habitantes en Zaragoza

Una operación antiyihadista ha llevado a agentes de la Policía Nacional hasta el municipio zaragozano de Fuentes de Ebro. Según ha adelantado Heraldo de Aragón y ha confirmado este periódico, la Policía Nacional ha efectuado dos detenciones en el marco de una operación de este índole.

Se trata de una investigación que dirige la Audiencia Nacional de Madrid y agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional procedentes de Madrid se han trasladado hasta el municipio de no más de 4.500 habitantes para la detención de estas dos personas.

Desde Aragón TV han informado que los detenidos se trata de un hombre de mediana edad de nacionalidad argelina y su hijo de 25 años. La operación se habría producido en la madrugada de este martes y se han desplazado hasta cinco furgones de la Policía Nacional.

Por el momento, se desconoce más información sobre estas detenciones ya que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

La alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín, ha confirmado que tenía conocimiento de estos hechos pero ha rehusado a hacer declaraciones sobre la investigación al tratarse de un "tema tan importante" y encontrarse bajo secreto de sumario.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.