A prisión tres personas por secuestrar y agredir con violencia a un joven de 19 años en Ejea de los Caballeros

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la localidad zaragozana de Borja por secuestrar a un joven en Ejea de los Caballeros, agredirlo y pedir dinero para su rescate. Tras quedar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en el centro penitenciario de Zuera.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de marzo pasadas las 21.30 cuando la víctima se encontraba en un bar de Ejea de los Caballeros junto con unos amigos y entraron cuatro personas obligándole a salir del establecimiento tras darle un golpe en la cara y varios empujones.

Una vez en la calle, el joven trató de huir a la carrera por las calles de la población, pero los autores lograron darle alcance e introducirlo en el vehículo en contra de su voluntad.

Tras el aviso de varios testigos que observaron como un grupo de personas introducía por la fuerza a una persona en un vehículo y abandonaban la localidad a gran velocidad, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda.

El dispositivo que se estableció para su localización estaba compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana y Usecic de comandancia Zaragoza y contó con la colaboración de la Policía Local de Ejea de los Caballeros.

Tres horas después, sobre la 1.30, los agentes localizaron a los sospechosos junto a la víctima en una zona de monte de la localidad de Borja, procediendo a la detención de tres personas y a la liberación del joven, el cual presentaba lesiones a consecuencia de los golpes recibidos.

Las lesiones de la víctima consistían en hematomas en la zona del cuello, cara y piernas, y una herida sangrante en la mano, por lo que fue trasladada a un centro de salud para asistirle.

En la inspección del vehículo se localizó, bajo una de las ruedas traseras, un arma prohibida tipo “taser”, una llave de pugilato bajo el asiento trasero y, dentro del maletero, unos alicates y un bote de disolvente.

La información recabada en la investigación permitió determinar que el motivo del secuestro fue una deuda económica que la víctima contrajo en enero con los detenidos. Ante el impago de la misma el joven recibió amenazas desde entonces, que desembocaron en lo ocurrido la noche del 9 de marzo.

Durante el trayecto y hasta que llegó la Guardia Civil recibió golpes continuamente y descargas eléctricas, cuyo dolor hizo que en un momento dado se desmayase. Le retorcieron uno de los dedos de la mano con unos alicates y le golpearon la mano mientras dos de sus agresores lo sujetaban, amenazándolo incluso con hacerle beber disolvente y cortarle un dedo con los alicates si no pagaba la deuda.

Además, sus agresores utilizaron su teléfono móvil y, haciéndose pasar por él, se pusieron en contacto con personas de su entorno solicitando dinero para pagar una deuda urgente y que, en caso de no pagarla, corría riesgo su vida.

Los detenidos tras quedar a disposición judicial se decretó su ingreso en centro penitenciario de Zuera. Son tres varones de 23, 37 y 36 años, dos de ellos españoles (origen magrebí) y un polaco. A dos de los detenidos les constan antecedentes. La víctima es un joven rumano de 19 años.