Más de 60 voluntarios se unen a la búsqueda de Pablo Cebolla y Ares Miguel Tiziano, desaparecidos en Zaragoza

Se cumple un mes de la desaparición de Pablo Cebolla, visto por última vez en la madrugada del 13 de febrero.

Los Bomberos de Zaragoza continúan con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos Pablo Cebolla y Ares Miguel Tiziano, dentro del dispositivo coordinado con Policía Nacional. Este sábado, el dispositivo se ha ampliado con la participación de 66 voluntarios civiles convocados por familiares y amigos, que han recorrido a pie las riberas entre el Club Náutico y el puente de la Z-40.

Además, en estas labores han colaborado también efectivos de la Policía Local y la Unidad Verde.

Los familiares y amigos de Pablo Cebolla, visto por última vez hace un mes, habían convocado a voluntarios este sábado a las 10.00 en el club Náutico de Zaragoza para hacer un descenso del río en barca. Sin embargo, el cauce del Ebro ha obligado a cambiar los planes y hacerlo a pie.

Por otro lado, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la concejal delegada de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, han asistido al Puesto de Mando Avanzado instalado el pasado martes en la margen izquierda del Ebro, a la altura del puente de Vadorrey, desde donde se coordinan las labores de búsqueda.

Entre los medios desplegados por el Ayuntamiento de Zaragoza, se encuentran la unidad de drones, embarcaciones de la unidad de rescate acuático y una ambulancia, además de voluntarios de Protección Civil.

El dispositivo del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza continúa trabajando con la plataforma digital de mapeo para revisar todas las imágenes obtenidas por drones y helicópteros durante los trabajos de estos días. Este sistema permite realizar un análisis y mapeo minucioso de cada tramo del río y de sus riberas, facilitando la planificación de las labores de rastreo.