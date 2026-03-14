Detenido en Huesca por acceder al ordenador de una compañera de trabajo y descargar documentación privada

La Guardia Civil de Fraga detuvo el pasado 27 de febrero a una persona como supuesta autora de un delito de revelación de secretos, ocurrido en la Comarca del Bajo Cinca (Huesca).

El 25 de febrero, el equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga tuvo conocimiento a través de la denuncia presentada en dependencias oficiales por la víctima, de que un compañero de trabajo, aprovechando su ausencia, había accedido a su ordenador para manipular y descargar documentación privada de la denunciante.

Según han informado las mismas fuentes, los agentes, tras las gestiones e investigaciones realizadas para el esclarecimiento de los hechos acaecidos, el pasado 27 de febrero, procedieron a la detención de una persona como presunta autora de un delito de revelación de secretos. Se trata de un varón de 28 años y vecino de Zaragoza.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron entregadas al Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Fraga, quedando el detenido en libertad con cargos.

Desde Guardia Civil se recuerda que cualquier acceso no consentido a información privada o confidencial como imágenes, documentos o archivos está castigado por ley, sin necesidad de que haya difusión o la posterior distribución de esta información.