Mueren dos personas por la noche por inhalación de gas de una estufa en un pueblo de Zaragoza

La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de estas dos personas en una urbanización en María de Huerva.

Dos personas han muerto en plena noche del lunes al martes en el interior de su vivienda en una urbanización en el municipio zaragozano de María de Huerva, según ha informado Aragón TV. El suceso tuvo lugar en la urbanización Montepinar ubicado en los pinares entre Botorrita, Jaurín y María.

El tráfico deceso que se ha tenido conocimiento se ha cobrado la vida de una mujer y su hijo.

Por el momento se desconocen exactamente las causas del fallecimiento de estas dos personas. Sin embargo, las primeras pesquisas apuntan a que podría haber sido por inhalación de monóxido de carbono procedente de una estufa.

