Detenida una pareja que robaba a ancianos en Zaragoza: sustraían su dinero sin que pudieran reaccionar

Imagen de un robo mediante la técnica de la 'siembra' en Zaragoza Policía Nacional

Una moneda al suelo y distracción conseguida para robar. Así actuaba una pareja para conseguir sustraer dinero o efectos personales a personas de avanzada edad en Zaragoza.

Según explica la Policía Nacional, trabajaban en base al método de la 'siembra', una modalidad delictiva basada en la distracción de las víctimas.

El modus operandi consistía en generar una distracción en la víctima lanzando al suelo algún objeto, habitualmente monedas o llaves, con el objetivo de llamar su atención.

Mientras la persona se agachaba o desviaba la mirada, otro integrante del grupo aprovechaba ese momento para sustraerle dinero o efectos personales sin que pueda reaccionar.

Las víctimas elegidas eran personas de avanzada edad a quienes los autores consideraban más vulnerables ante este tipo de engaños, sustrayéndoles entre 400 y 500 euros a cada una de ellas.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los presuntos responsables, comprobando además que se desplazaban desde Madrid hasta Zaragoza con el único objetivo de cometer los hurtos, para regresar posteriormente a su lugar de residencia. Se trata de una práctica habitual en grupos dedicados a la delincuencia itinerante.

La Policía Nacional procedió a la detención de estas dos personas el pasado 3 de marzo por delitos al patrimonio. Esta se produjo cuando los presuntos autores habían regresado a Zaragoza para supuestamente cometer más hurtos.

Ambos pasaron a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quien decretó su libertad con cargos.

Consejos de prevención

La Policía Nacional recuerda que este tipo de robos se producen aprovechando momentos de distracción, por lo que recomienda extremar la precaución al operar en cajeros automáticos.

Desconfiar si una persona desconocida intenta llamar la atención con objetos caídos o situaciones aparentemente fortuitas.

Guardar el dinero retirado antes de abandonar el cajero.

Evitar manipular la cartera o el efectivo en presencia de personas desconocidas.