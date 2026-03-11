Una amenaza de bomba obliga a desalojar viviendas y comercios en La Almunia (Zaragoza): "La gente ha salido corriendo"

La Guardia Civil desplegada en La Almunia de Doña Godina ante la amenaza de bomba. E. E.

Una amenaza de bomba ha levantado todas las alarmas en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). El aviso se ha efectuado por una llamada telefónica al Registro de la Propiedad del municipio alrededor de las 16.00.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la llamada la ha realizado un hombre "con voz muy seria" comunicándoles que había una bomba dentro del edificio.

Ante tal llamada se ha llevado a cabo la evacuación inmediata de los trabajadores del registro ubicado en la avenida Madrid número 7. Además de la notaría que está en la misma calle y colinda con el negocio.

Como precaución también se ha efectuado la evacuación del bloque de viviendas que ascienden a más de una veintena de viviendas como los locales comerciales "que al menos ya estaban todos cerrados".

La amenaza de bomba ha supuesto el despliegue de un dispositivo de Policía Local, Guardia Civil y Bomberos. Según ha informado el Instituto Armado, los agentes se encuentran verificando la zona y asegurándola.

"La gente del edificio ha sido evacuada y han salido sin nada corriendo ante el aviso", indica el edil del municipio, Ángel Noé. A pesar de que el dispositivo sigue activo y no se tiene más información sobre ello, Noé espera que todo quede "en una broma de mal gusto".

Por el momento, está acordonada toda la zona y los vecinos rodean la zona curiosos ante lo ocurrido pero con cierta precaución, ya que se desconoce la magnitud de lo que está ocurriendo.

"No se ve nada, está todo acordonado", señala a este periódico una vecina de La Almunia que ha salido a ver qué era todo el despliegue de la zona. Por lo que cuenta, la Guardia Civil está controlando la situación y ya se ha tranquilizado el susto entre los presentes.

