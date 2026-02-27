Muere un hombre en el incendio de una casa en Ayerbe (Huesca) y una mujer de 76 años es trasladada a la UCI

Un hombre ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda en Ayerbe (Huesca). El fuego se declaró en un edificio de tres plantas situado en la calle Garlin.

El 112 recibió el aviso a las 1.35 horas. Según la información facilitada por la DGA esta madrugada, el incendio se originó en la chimenea de una vivienda ubicada en la tercera planta.

Las dos personas afectadas son dos ancianos. El hombre ha perdido la vida y una mujer, de 76 años, ha resultado gravemente afectada por inhalación de humo.

La mujer fue trasladada al Hospital San Jorge de Huesca, donde permanece en la UCI. "Ha fallecido el hombre y la mujer, que tiene 76 años, está en la UCI del San Jorge", confirman desde la DGA a este medio.

Los bomberos no llegaron a desalojar el resto del edificio. Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias de lo ocurrido.

Este suceso se suma al fatídico evento ocurrido ayer en el barrio de San José, en el que una persona indigente de 55 años perdió la vida en la calle Juan XXII por un incendio de una vivienda.

