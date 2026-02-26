Aragón registra el menor número de víctimas mortales en carretera de la última década: "Huesca nos preocupa"

Aragón cerró el año 2025 con el menor registro de víctimas mortales en carretera de la última década. Según los datos presentados este viernes, en la comunidad tuvieron lugar 43 siniestros mortales, con el resultado de 46 personas fallecidas.

Estas cifras suponen 12 fallecidos menos que en 2024. Unos datos que para el delegado del Gobierno dan "un punto de esperanza" ya que se registraron unos números iguales al año 2021, cuando aún se vivía bajo las restricciones de la covid.

Por lo que supone que se está "doblegando" la curva de siniestralidad en vías interurbanas cuando siguen creciendo los desplazamientos.

Este descenso se produjo en un contexto de casi 44 millones de desplazamientos de largo recorrido por las vías de la Comunidad Autónoma, un 3,6% más que en 2024, cuando se registraron 42,4 millones.

La tasa de siniestros mortales en Aragón fue de 1 por millón de desplazamientos. Esto supone además la mitad de la media nacional ya que en ámbito global se sucedieron 2,1 siniestros por un millón de desplazamientos.

Unos números en bajada que también coincide con el aumento del parque de vehículos en Aragón que aumentó en un 1,82%, hasta alcanzar las 975.892 unidades, de los cuales el 14% ya son motocicletas y ciclomotores. También se incrementó ligeramente el censo de conductores, hasta los 776.312, un 0,9% más que en 2024.

Huesca, punto a inspeccionar

De manera desglosada, se produjo un descenso de siniestros mortales en la provincia de Zaragoza que pasó de 37 a 20 este último año. En Teruel, aumentó levemente con un fallecido más, 7. La provincia que, según ha indicado el delegado, preocupa es Huesca, que alcanzó 19 fallecidos frente a los 15 del año anterior.

Tal y como ha indicado Beltrán, cerca de un 80% del total de siniestros tuvo lugar en vías convencionales, cifra que en la provincia de Huesca asciende al 94%. Entre los principales factores concurrentes se encuentran las distracciones (40%) y la realización de maniobras inadecuadas o averías (37%).

Más allá de los datos de accidente en vías interurbanas, ha proporcionado el número de fallecidos en ciudad. Concretamente tanto en Huesca y Teruel tuvo lugar un fallecido en cada capital de provincia. Mientras que en Zaragoza perdieron la vida 4 personas y una en Calatayud.

Beltrán ha destacado la acción conjunta de "la inversión en mantenimiento en las Carreteras del Estado en Aragón, el trabajo de la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y la continua labor de concienciación de las campañas de seguridad vial".

Beltrán ha recordado que, desde 2018, el Ministerio de Transportes ha invertido más de 1.000 millones de euros solo en la conservación y mantenimiento de las carreteras aragonesas.

El delegado ha apelado al Gobierno de Aragón "para que actúe en algunas de las vías autonómicas que la propia Federación de Municipios, Provincias y Comarcas de Aragón nos ha trasladado que son conflictivas en cuanto a seguridad vial, especialmente en localidades de la provincia de Huesca".