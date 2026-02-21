Buscan a un joven de 22 años desaparecido desde la madrugada del jueves en Alcorisa (Teruel)

La Guardia Civil activó este viernes la búsqueda de Rafael Espada Albert, joven de 22 años que desapareció durante la madrugada de este jueves. Aunque, según señalan desde el cuerpo de seguridad, ha sido este sábado cuando la familia ha puesto la denuncia por desaparición.

Rafael fue visto por última vez en el pub Obús, un bar de la localidad turolense, al que parece ser que acudió "con su bicicleta y ropa oscura".

Desde el Ayuntamiento de Alcorisa han lanzado un comunicado en redes sociales alertando de la desaparición del joven y piden "máxima difusión" para ayudar en su búsqueda. Reclaman que en caso de noticias, se pongan en contacto con la Guardia Civil, desde donde mantienen activo el dispositivo de búsqueda.

En este sentido, piden a los vecinos colaboración e insisten en la importancia de difundir el mensaje para poder encontrar a Rafael lo antes posible.

La búsqueda de Pablo Cebolla

En Zaragoza, la Policía Nacional mantiene también activo el dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla, joven que desapareció de la puerta de la discoteca Kenbo hace una semana. Los trabajos siguen centrándose en el río Ebro, donde colaboran agentes de la Policía Nacional y buzos del servicio de Bomberos de Zaragoza.

El joven fue captado por cámaras de videovigilancia descendiendo por las escaleras del Club Náutico, junto al cauce del río Ebro. La localización, según informaron desde la policía, es también la misma es la última que se obtiene al rastrear su móvil.