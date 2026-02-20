Muere un trabajador de una grúa tras ser atropellado por un vehículo en la A-23 entre Jaca y Sabiñánigo

Una persona ha fallecido tras ser atropellada por un vehículo a primera hora de este viernes. El siniestro vial ha ocurrido en torno a las 8.30 en el pk 423 de la A-23, punto entre Jaca y Sabiñánigo, cuando ha entrado el aviso por el 112 a la central de la Guardia Civil.

Se trata de un operario que se encontraba trabajando en el lugar del accidente. Según ha informado UGT y CCOO, el accidente se ha producido cuando el trabajador de un servicio de asistencia en carretera estaba cargando en su grúa un vehículo averiado en la vía.

A causa del siniestro vial, el carril derecho de la vía en dirección Sabiñánigo se mantiene cortado al tráfico para que la Guardia Civil y los servicios de emergencias puedan trabajar en el lugar.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y será la Guardia Civil de Tráfico la que determinará lo ocurrido.

Se trata así del segundo accidente laboral que se conoce hasta la fecha, el primero tuvo lugar este miércoles en Ballobar. La víctima se encontraba montando una granja de porcino con una grúa telescópica cuando, al colocar una serie de piezas en el tejado, se soltó el material y quedó atrapado entre la propia grúa y las chapas.

Se da la circunstancia de que se trataba de un trabajador al que apenas le quedaba un mes para jubilarse.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.