La Guardia Civil investiga a dos personas por exceso de velocidad: uno circulaba a 233 km/h sin carné

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Huesca investiga a dos personas por distintos delitos relacionados con la seguridad vial. A una se le atribuyen dos delitos contra la seguridad vial y a la otra, un delito de falsedad documental. En ambos casos, los hechos están vinculados a excesos de velocidad.

El primer caso se conoció a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca. Se trataba de un recurso presentado tras una multa por exceso de velocidad cometida el 13 de noviembre de 2025. Un turismo fue captado circulando a 112 km/h en un tramo limitado a 80 km/h en una carretera de Mallorca. El vehículo pertenecía a una empresa de alquiler.

Tras recibir la notificación, la empresa debía identificar al conductor. Más tarde, el propio conductor presentó un escrito en Tráfico en el que aseguraba que quien conducía era su madre.

Las comprobaciones del GIAT demostraron que esa información no era cierta. Por este motivo, el 5 de enero se investigó a este hombre, de 30 años y vecino del Somontano, como presunto autor de un delito de falsedad documental.

El segundo caso ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Una patrulla de Tráfico detectó en la autovía A-23, a la altura de Cuarte, un turismo que circulaba a 233 km/h en un tramo limitado a 120 km/h. Superar los 200 km/h en este tipo de vía está considerado delito según el Código Penal.

La investigación permitió identificar a la conductora, una mujer de 63 años vecina de Huesca, que nunca había obtenido el permiso de conducir. El 8 de enero fue investigada como presunta autora de dos delitos contra la seguridad vial.

Las diligencias de ambos casos se han remitido al Juzgado de Instancia de Huesca, donde los investigados deberán comparecer cuando lo requiera la autoridad judicial.