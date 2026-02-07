Grave accidente en la autovía A-21 en Sigüés (Zaragoza): tres heridos graves y tráfico cortado durante horas

Tres personas resultaron heridas de gravedad y una leve en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este sábado, 7 de febrero, en la autovía A-21, en el término municipal de Sigüés (Zaragoza), tras la colisión frontal de dos turismos.

El siniestro tuvo lugar a las 10.45 horas en el enlace de salida de la A-21, en el punto kilométrico 73,300, en sentido creciente. Según ha informado la Guardia Civil de Aragón, uno de los vehículos invadió el carril contrario, provocando el choque frontal con el turismo que circulaba correctamente.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos de gravedad el conductor del segundo vehículo, un ocupante del primero y una menor de 17 años que viajaba en el segundo turismo.

Accidente de tráfico en la A-21 a la altura de Sigüés (Zaragoza). Guardia Civil

La joven fue evacuada en helicóptero medicalizado del 112 hasta un centro hospitalario de Pamplona, mientras que los otros dos heridos graves también fueron trasladados a hospitales de la capital navarra.

La conductora del primer turismo sufrió heridas de carácter leve y fue trasladada a un centro de salud cercano al lugar del accidente.

El siniestro obligó a cortar la circulación en ese tramo de la autovía, estableciéndose desvíos alternativos por la carretera nacional N-240. La circulación quedó completamente restablecida a las 16.20 horas.