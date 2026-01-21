Muere un conductor de 78 años en un accidente de tráfico a las afueras de Zaragoza: la Guardia Civil investiga las causas

Un conductor de 78 años ha fallecido este miércoles en un nuevo accidente de tráfico en las proximidades de Zaragoza. El vehículo que conducía se ha salido de la vía por causas que se están investigando, perdiendo la vida en el siniestro.

El accidente ha tenido lugar en la salida 319 de la A-2, que conecta esta autovía con la AP-68, en dirección a Logroño.

Tras este siniestro, se ha tenido que cortar el carril derecho de la carretera, aunque no se han producido retenciones.

Esta es la quinta víctima mortal de las carreteras aragonesas en lo que va de año, después de tener que lamentar otros cuatro fallecidos en Borja, Mora de Rubielos, Villanueva de Gállego y Gea de Albarracín.

